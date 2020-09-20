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فن

رامي جمال يعلن عن أغنية يخاف من تصويرها.. شاهد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر رامى جمال فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتضمن الفيديو مقطع قصير من اغنية رامي جمال "اللي مشيوا ".

وعلق رامي جمال علي الفيديو قائلا: اغنيتي المفضله اللي عاوز اصورها وخايف.



يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
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