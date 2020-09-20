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رياضة

أحمد عادل: أشعر بالقلق من أداء الأهلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:20 ص
لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
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حسام الحارتي
قال أحمد عادل لاعب الأهلى السابق، إن جماهير القلعة الحمراء، أصبحت تشعر بالقلق على مستوي فريقها بعد المستوي الذى قدمه فى مباراتيه أمام الاتحاد ومصر المقاصة.

وأضاف أحمد عادل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن بطولة الدوري مهمة جدا للأهلي، والمباريات الكبيرة تصنع مدير فني جيد، مؤكدا إن الرباعي، وليد سليمان وأجايي وأيمن أشرف والشناوي كانوا من العوامل المؤثرة في الفريق.

وتابع: "أشعر بالقلق من أداء الأهلي، يجب أن يكون التركيز بالمباريات الصغيرة مثل الكبيرة من أجل تحقيق الانتصارات باستمرار، لا يجب أن يكون هناك اداء متذبذب لأن ذلك ينتقل للجماهير ويجب أن تنال ثقتهم".

وأردف:  مروان محسن من أفضل المهاجمين فى مصر ولكن يصادفه سوء حظ، وأحمد فتحي مستمر مع الاهلى رغم اعلان بيراميدز عن التعاقد معه، ولا أتوقع استمرار الأنجولى جييرالدو.

واستطرد: "يوسف البلايلي لاعب كبير جدا ومؤثر وهداف لكنه سيتسبب في مشاكل داخل الفريق، لأنه قادم ليشارك كأساسي وله قيمته، لكن هناك 3 لاعبين في مركزه، هل سيقدر المدير الفني في وجوده بالتعامل مع كل هؤلاء النجوم والسيطرة عليها؟"
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