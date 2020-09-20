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تعليم

اليوم.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة كفر الشيخ

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:49 ص
الكشف الطبي على الطلاب
الكشف الطبي على الطلاب الجدد
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محمود زيدان
تشهد جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى للالتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين "الأولى - الثانية - التحويلات" والمعهد الفنى للتمريض فى العام الجامعى 2021/2020.


وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الطالب يسجل من خلال الرابط: http://student.kfs.edu.eg/ misclinic ومنه إلى صفحة التسجيل لحجز موعد توقيع الكشف الطبي ويتم تحديد موعد الكشف الطبي للطالب.


وأضاف: "وتظهر للطالب استمارة الكشف الطبي، ويقوم الطالب بتحرير الاستمارة الخاصة به إلكترونيا وتتم طباعتها ولصق صورة شخصية 4*6 ثم يتوجه الطالب للجامعة في الموعد المحدد له بمدرج فؤاد بدر ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به".


وكلف رئيس الجامعة، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، باستقبال الطلاب الجدد والإشراف على سير الإجراءات وتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي.


كما وجه رئيس الجامعة بتعدد عيادات الكشف الطبي وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم وتقديم  التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحى للطلاب الجدد طوال سنوات دراستهم فى الجامعة.


وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.


ووجه بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة حفاظًا على سلامة الطلاب والموظفين.


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