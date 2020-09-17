جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب المرحلة الثالثة بمعاملها لتسجيل الرغبات

من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت https://tansik.egypt.gov.eg/application / خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الإثنين الموافق 21/9/2020م لتسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة عن استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية.





وأوضحت الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة أن مكتب التنسيق بالجامعة شهد إقبالا من طلاب المرحلة الثالثة والتي تشمل" بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني" لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.









وأشارت شاكر، إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لخطة الجامعة .









وصرح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي بأن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021 م خلال مراحل التنسيق لاستقبال رغبات الطلاب وتم تجهيز المعامل والقاعات التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية.









من جانبه وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا علي أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.









وشدد على ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.









وأشاد رئيس الجامعة بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها إدارة الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.