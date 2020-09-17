AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب المرحلة الثالثة بمعاملها لتسجيل الرغبات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
يواصل مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بجامعة كفرالشيخ استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، المرحلة الثالثة وتشمل" بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الناجحين في الدور الثاني".


من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت https://tansik.egypt.gov.eg/application / خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام تنتهي يوم الإثنين الموافق 21/9/2020م لتسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة عن استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية. 


وأوضحت الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة أن مكتب التنسيق بالجامعة شهد إقبالا من طلاب المرحلة الثالثة والتي تشمل" بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني" لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.


وأشارت شاكر، إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لخطة الجامعة .


وصرح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي بأن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021 م خلال مراحل التنسيق لاستقبال رغبات الطلاب وتم تجهيز المعامل والقاعات التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية. 


من جانبه وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا علي أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 


وشدد على ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.


وأشاد رئيس الجامعة بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها إدارة الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.
جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب المرحلة الثالثة بمعاملها لتسجيل الرغبات
جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب المرحلة الثالثة بمعاملها لتسجيل الرغبات
جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب المرحلة الثالثة بمعاملها لتسجيل الرغبات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: 15 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2020/ 2021.. إقبال كثيف في معامل كلية الزراعة جامعة عين شمس مع بدء التنسيق

جامعة القناة توضح خطوات التسجيل اليدوي بالتنسيق.. "سوهاج" تستقبل المرحلة الأولى لـ "الإلكتروني".. استقبال طلاب المرحلة الأولى بـ "مطروح"

إجراءات احترازية مشددة.. جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى.. صور

حصاد اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية.. 15 ألف طالب يسجلون.. وإقبال كبير على المعامل بعين شمس والقاهرة.. والتزام من الطلاب وأولياء الأمور والكليات بالإجراءات الاحترازية

لتسجيل طلاب المرحلة الثانية رغباتهم.. استمرار العمل لليوم الثانى على التوالى بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس

غدًا.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بمعامل تنسيق جامعة طنطا

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يكشف سبب تأخر الزمالك فى إرسال ملف نادي القرن.. فيديو

عادة ليلية تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا

بعد نشر الفيديو على فيسبوك| ضبط سائق وآخر اعتديا على مريضة نفسيًا

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني أبرز المناقشات

الحكاية الكاملة.. ماذا حدث في كرداسة ليلة فض اعتصام رابعة والنهضة | تقرير

AdvertisementS

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور

فوائد لن تتوقعها لممارسة اليوجا على الصحة

مطر وزوبع وناصر| ألسنة سليطة باعت مصر بالرخيص