انخفاض الدرجات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مازالت الرطوبة مرتفعة منذ أمس، مما أدى لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية.





وتابعت الدكتورة ايمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة وذلك يجعلنا نشعر بدرجات الحرارة بشكل أعلى، موضحة أن بداية من الغد سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتصل القاهرة غدا لـ 34 ويوم الثلاثاء 33 ومع نهاية الأسبوع تصل إلى 32 درجة مئوية.





وأوضحت من يوم الأربعاء المقبل سيبدأ فصل الخريف رسميا، وستكون درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة، لافتة إلى أن مع نهاية الأسبوع ستتغير الكتل الهوائية وستشعر بانخفاض في درجات الحرارة والرطوبة، وتقل درجة الرطوبة من 85% إلى 70%.





وأشارت إلى أن بداية من اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الغربية والشمالية للبلاد وتصل لأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة، وذكرت أن مع نهاية الأسبوع سيقل الفارق بين درجة الحرارة العادية والمحسوسة.