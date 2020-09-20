نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز الطبي بحدائق أكتوبر

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة المركز الطبي بمدينة حدائق أكتوبر لمتابعة فعاليات (مبادرة ١٠٠ مليون صحة) مسح الأمراض المزمنة والعلاج.





وتفقد نائب المحافظ العيادات المخصصة لمبادرة 100 مليون صحة، حيث يتم تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين.





وتأتي المبادرة استكمالا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحه والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تشجيع المرضي على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة لمتابعه فعاليات المبادرة الرئاسية.