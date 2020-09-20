AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز الطبي بحدائق أكتوبر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
جولة نائب محافظ الجيزة
جولة نائب محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة المركز الطبي بمدينة حدائق أكتوبر لمتابعة فعاليات (مبادرة ١٠٠ مليون صحة) مسح الأمراض المزمنة والعلاج.


 وتفقد نائب المحافظ العيادات المخصصة لمبادرة 100 مليون صحة، حيث يتم تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين.


 وتأتي المبادرة استكمالا للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحه والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تشجيع المرضي على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة لمتابعه فعاليات المبادرة الرئاسية.

نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز الطبي بحدائق أكتوبر
نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز الطبي بحدائق أكتوبر
نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز الطبي بحدائق أكتوبر
نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز الطبي بحدائق أكتوبر
نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز الطبي بحدائق أكتوبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة.. الكشف على 12 ألف مواطن بالشرقية

ضمن المبادرة الرئاسية..الكشف الطبي علي ١٣ ألف مواطن لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

ضمن المبادرة الرئاسية.. الكشف على ١٣٨٠٠ مواطن لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

الكشف الطبي على 15 ألف مواطن لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

علاج ١٩ ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالشرقية

تقديم العلاج لـ ٢١ ألف مواطن بالشرقية بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

ترشيحاتنا

بعد ارتداء داليا إبراهيم الحجاب.. فنانة شهيرة تعلق: كسبتى الآخرة عقبالى

أحمد عادل: التعاقد مع البلايلي سيتسبب في مشاكل داخل الأهلي.. فيديو

خطيب ابنتي لا يصلي فهل أتم زواجها منه؟.. شاهد رد الإفتاء

في ذكرى رحيل تحية كاريوكا .. اعرف اسمها الحقيقي وأزواجها الـ 14

بيغيظ مراته .. أب يتعدى على أطفاله وشقيقته تصور الواقعة وتنشرها على فيسبوك

غضب على السوشيال ميديا ضد شابين أهانا مسن بإلقائه في مصرف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موريشيوس جزيرة الأحلام.. الاستمتاع في أهدأ مكان بالعالم.. صور

وركبت الـ X 6 .. سعر خيالي لسيارة مغني المهرجانات عمر كمال.. صور

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور