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أخبار العالم

قناص جنوب داعش يسقط في أيدي الاستخبارات العراقية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
قناص الجنوب في داعش
قناص الجنوب في داعش
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شيماء مصطفى
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على "قناص الجنوب" في تنظيم "داعش"، جراء عملية استخبارية مشتركة مع أسايش السليمانية.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" قالت الوكالة في بيان إن مديرية استخبارات بغداد نفذت بالتنسيق مع قوة من أسايش السليمانية عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش.

وأضافت الوكالة، أن الإرهابي عمل بما تسمى ولاية الجنوب قاطع الفاروق بكنى متعددة بينها "قناص الجنوب"، أي في منصب قناص داعش في منطقة البحيرات والجرف.

ولفتت إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية، اعترف بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وأيضا لديه ارتباطات مع عناصر داعش الإرهابية في ما يسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان.

كانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت اليوم الأحد، عن إحباط عمليات إرهابية تستهدف المواطنين في مناسبة دينية تسمى "زيارة الأربعين".

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز"، قالت الخلية إن جهاز الأمن الوطني نفذ عملية نوعية بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة مستمرة عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر داعش في إحدى أحياء العاصمة. 

وأضاف الخلية في بيان، أن قوات الجهاز في دائرة أمن بغداد شرعوا بنصب الكمائن التي أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة مايسمى ولاية العراق/قاطع الجنوب، فور عودته من المحافظات الشمالية لاستلامه منصبا عسكريا ضمن عصابات داعش الإرهابية.
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