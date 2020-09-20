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حوادث

في عز الظهر.. تخدير سيدة وسرقة مصوغاتها الذهبية أمام مسجد بالإسماعيلية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:11 م
كلبش
كلبش
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انجي هيبة
اعتدت ٣ نساء علي سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع الرئيسية أمام مسجد الرحمن بقرية نفيشة البحرية بمركز الإسماعيلية، وقاموا بتخديرها وسرقة مصوغاتها الذهبية.
 
وتلقي اللواء عصام نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من زوج المجني عليها يؤكد استغاثة سيدة بها أثناء سيرها في شارع عمومي  لتساعدها علي حمل شنطة وخلال مساعدتها فوجئت الضحية بقيام مجهولون بتخديرها وسرقة "غويشة ذهبية".

حرر المحضر رقم ٣٩٠٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة وظروف ملابساتها لسرعة القبض علي الجناة.

وكشفت التحريات الأولى للواقعة، أنه في  حوالي التاسعة صباحًا مرت المجني عليها من أمام المسجد واستوقفتها سيدة أخرى تم تصويرها من خلال كاميرات  المسجد.

حيث قامت بالنداء عليها والاستغاثة بها، بعد تمزق كيس مكرونة كانت تحمله، وطلبت منها أن تخلي لها أحد الأكياس التي تحَملها.

وأثناء هذا الحوار أتي من خلف المجني عليها امرآتان، دفعتا السيدة للأمام وقامتا بتخديرها لتغيب عن الوعي، وتم قص غويشة ذهبية من أصل ثلاث غوايش_ ، ولاذوا بالفرار، وعليه تم تفريغ كاميرات المسجد.

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