الافتتاح الرئاسي لمجمع الإسماعيلية الطبي.. والتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي.. 6 أكتوبر

اشار عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، الي تسجيل 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة الإسماعيلية، بنسبة 66% من إجمالي سكان المحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي.









مشيرا الي ان مجمع الإسماعيلية الطبي (مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا)، يستعد لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمنظومة الجديدة، بغرف بالمبنى الرئيسي للمجمع، ووحدات الرعاية المتوسطة، وكذلك وحدات الرعاية المركزة، بالإضافة إلى الأجنحة التي تم استحداثها داخل المبنى.





ولفت عبد الجواد الي توجيهات الدكتور هالة زايد وزير الصحة والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، بتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للمرضى من حيث جميع التجهيزات لضمان تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى.





وانتهت صحة الاسماعيلية من تنفيذ مجمع الإسماعيلية الطبي في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والمقرر أن يبدأ تطبيقه في ١٦ وحدة ومركز طبي و ٤ مستشفيات بالمحافظة.



