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محافظات

الافتتاح الرئاسي لمجمع الإسماعيلية الطبي.. والتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي.. 6 أكتوبر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:01 م
مجمع الاسماعيلية
مجمع الاسماعيلية الطبي
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انجي هيبة
أعلن الدكتور سعيد عبد الجواد مدير مستشفى الإسماعيلية العام، أن 6 أكتوبر هو موعد الافتتاح الرئاسي لمجمع الاسماعيلية الطبي "لمستشفي الاسماعيلية العام" بعد التطوير، ضمن  اطلاق اشارة البدء للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك ضمن الاحتفالات بانتصارات اكتوبر المجيدة .

اشار عبد الجواد في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، الي  تسجيل 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة الإسماعيلية، بنسبة 66% من إجمالي سكان المحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في شهر أكتوبر من العام الماضي.


مشيرا  الي ان مجمع الإسماعيلية الطبي (مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا)، يستعد لتقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمنظومة الجديدة، بغرف بالمبنى الرئيسي للمجمع، ووحدات الرعاية المتوسطة، وكذلك وحدات الرعاية المركزة، بالإضافة إلى الأجنحة التي تم استحداثها داخل المبنى.

ولفت عبد الجواد الي توجيهات الدكتور هالة زايد وزير الصحة والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، بتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للمرضى من حيث جميع التجهيزات لضمان تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى.

وانتهت صحة الاسماعيلية من تنفيذ مجمع الإسماعيلية الطبي في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد  والمقرر أن يبدأ تطبيقه في ١٦ وحدة ومركز طبي و ٤ مستشفيات بالمحافظة.

ويضم  المجمع 9 مباني تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال أقسام (باطنة،  أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين)، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع ٢٨٦ سريرًا داخليًا، و ٦٤ سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى ٣٢ حضانة، و ١٣ غرفة عمليات.


الافتتاح الرئاسي لمجمع الإسماعيلية الطبي.. والتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي.. 6 أكتوبر
الافتتاح الرئاسي لمجمع الإسماعيلية الطبي.. والتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي.. 6 أكتوبر
الافتتاح الرئاسي لمجمع الإسماعيلية الطبي.. والتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي.. 6 أكتوبر
الافتتاح الرئاسي لمجمع الإسماعيلية الطبي.. والتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي.. 6 أكتوبر
الافتتاح الرئاسي لمجمع الإسماعيلية الطبي.. والتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي.. 6 أكتوبر
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