ضمن مبادرة كلنا واحد.. نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا مدارس

افتتح المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية، معرض أهلا مدارس الذى أقيم بأرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بالتعاون والتنسيق فيما بين الغرفة التجارية ومديرية الأمن والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال وجامعة قناة السويس ومديرية التموين والمحافظة وذلك ضمن مبادرة كلنا واحد.





شارك بالمعرض عدد 28 عارض من الغرفة التجارية و75 عارضة من سيدات الأعمال وعارضين من جامعة قناة السويس ويشمل المعرض جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بمختلف أصنافها.





كما يعرض بالمعرض الزي المدرسى و كافة مستلزمات العملية التعليمية والتى تباع بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراواح من 25 الى 35 % وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين وأبنائنا الطلاب.



ياتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء ومراقبة جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية وفى اطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

شارك بالحضور النائبة فيبى فوزى عضو مجلس الشيوخ والمهندس أحمد المصرى نقيب مهندسي الاسماعيلية ورئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة وحامد أبراهيم حامد وكيل وزارة التموين والدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس ادارة المجلس الاقتصادى سيدات الأعمال وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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