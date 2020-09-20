كيف تكتشف إصابتك بفقر الدم؟.. 5 علامات تخبرك بذلك

يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد ونقص حمض الفوليك إليكِ أسباب وأعراض الإصابة بفقر الدم وعلاجات سريعة لفقر الدم تعرفى عليها.
3 أسباب لفقر الدم
تعد أسباب فقر الدم والأنيميا كثيرة إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد"
1- فقدان الدم: بسبب الحيض، أو القرحة الهضمية
2- نقص الحديد في نظامك الغذائي.
3- عدم القدرة على امتصاص الحديد.
4- الحَمل من دون تناول مكملات الحديد.
5- نقص فيتامين د.
6- مشاكل الغدة الدرقية.
2- نقص الحديد في نظامك الغذائي.
3- عدم القدرة على امتصاص الحديد.
4- الحَمل من دون تناول مكملات الحديد.
5- نقص فيتامين د.
6- مشاكل الغدة الدرقية.
أعراض أكثر شيوعًا
تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق والجلد شاحب و البواسير
علاجات سريعة لفقر الدم
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا قدمها موقع "هيلث":
1. نبات القراص: فهو غنى بفيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم.
2. الأفوكادو: يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.
2. الأفوكادو: يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.
3. الليمون: جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد.