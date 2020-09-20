كيف تكتشف إصابتك بفقر الدم؟.. 5 علامات تخبرك بذلك

1- فقدان الدم: بسبب الحيض، أو القرحة الهضمية 2- نقص الحديد في نظامك الغذائي. 3- عدم القدرة على امتصاص الحديد. 4- الحَمل من دون تناول مكملات الحديد. 5- نقص فيتامين د. 6- مشاكل الغدة الدرقية.

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على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا قدمها موقع "هيلث":



1. نبات القراص : فهو غنى بفيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم.



2. الأفوكادو : يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.