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مرأة

كيف تكتشف إصابتك بفقر الدم؟.. 5 علامات تخبرك بذلك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد ونقص حمض الفوليك إليكِ أسباب وأعراض الإصابة بفقر الدم وعلاجات سريعة لفقر الدم تعرفى عليها.

3 أسباب لفقر الدم


تعد أسباب فقر الدم والأنيميا كثيرة إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد"

1- فقدان الدم: بسبب الحيض، أو القرحة الهضمية
2- نقص الحديد في نظامك الغذائي. 
3- عدم القدرة على امتصاص الحديد.
4- الحَمل من دون تناول مكملات الحديد.
5- نقص فيتامين د.
6- مشاكل الغدة الدرقية.


أعراض أكثر شيوعًا
تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق والجلد شاحب و  البواسير

علاجات سريعة لفقر الدم
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا قدمها موقع "هيلث":

1.  نبات القراص: فهو غنى بفيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم.

2. الأفوكادو: يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.

3. الليمون: جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد.
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