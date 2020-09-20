التعليم العالي: 150 ألف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة 2020

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 150 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.









اقرأ أيضا:









وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيرا إلى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.









جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.



