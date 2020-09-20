بعد غياب 7 سنوات.. مجلس الشيوخ يستقبل أعضاءه الجدد لاستخراج الكارنيهات

بعد إلغائه لمدة 7 سنوات عادى مجلس الشورى مرة أخرى بمسماه الجديد مجلس الشيوخ، حيث بدأ منذ قليل حفل استقبال الأعضاء الجدد لمجلس الشيوخ، والذي من المقرر أن يستمر لمدة يومين بمقر المجلس لاستخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب الفائزين في الانتخابات.





وكان في استقبال اعضاء الشيوخ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود اسماعيل عثمان وعدد من موظفي الامانة العامة لمجلس الشيوخ.

كما سجل النائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضا عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية، وكان فى استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب.



