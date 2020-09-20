غدًا.. دورة استثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة

قال السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إن إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بالقطاع الاقتصادي (الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة) تعقد دورة استثنائية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة غدا الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي video conference.



