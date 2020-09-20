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فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ هند رضا على السوشيال ميديا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة هند رضا جمهورها بصورة لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 



وظهرت هند رضا فى الصور داخل الجيم ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - روحى - عاش ياوحش


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يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.


تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.


واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.
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Good #energy

A post shared by Hend Reda Khalifa 𓋹🐞هند رضا (@henddreda) on

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