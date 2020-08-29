المعني الحقيقى للوفاء.. هند رضا تداعب كلبها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة والإعلامية هند رضا، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهرت هند رضا ، برفقة كلبها وهي تداعبه وكتب معلقة: المعنى الحقيقي للوفاء🐕 الذي يضيف الحب والفرح لحياتي # لؤلؤ".



يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.



تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.



واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.





