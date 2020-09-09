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فن

فى عيد ميلادها.. هند رضا تتألق في أحدث ظهور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة هند رضا جمهورها بصورة لها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ". 

و هنأ الكثير من الأشخاص الإعلامية والفنانة هند رضا بعيد ميلادها عبر خاصية الإستوري على تطبيق إنستجرام، وكان من أبرزهن الفنانة إيمي سالم.

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وتحرص هند رضا على التفاعل مع الجمهور من خلال مشاركة الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وتتألق هند رضا دائما بإطلالات جذابة وملفتة، كما أنها من المشاهير التي تتبع الموضة وتختار ما يناسبها، ومن أبرز الألوان التي ترتديها هي الأبيض والاسود.

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