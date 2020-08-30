هند رضا تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

شاركت الفنانة والإعلامية هند رضا، متابعيها مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت هند رضا ، في الجيم وهي تستعرض لياقتها رشاقتها بإطلالة رياضية نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن الإعلامية هند رضا تعمل فى مجال الإعلام وعرفت كممثلة مؤخرا من خلال مشاركتها فى مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان.







تقدم الفنانة هند رضا برنامجها "لسه فاكر"، الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، في الساعة 8 مساء.







واستضافت الفنانة هند رضا على مدار العام، كوكبة كبيرة من النجوم، مثل "هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبري" وغيرهم.





