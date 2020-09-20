أدوية عشبية.. هل تنجح تجارب أفريقيا فى إنقاذ العالم من كورونا؟

قارة واجهت المستحيل واستطاعت أن تتخلص من كوارث حتمية، هى أفريقيا التى ظلت ثابتة رغم الأوبئة والأمراض التى مرت فى تاريخها، استخدمت الطبيعة من أجل حماية نفسها، قامت شعوبها بإجراء تجارب وتناول أدوية عشبية من أجل مواجهة هذه الأوبئة الصعبة مثل الملاريا وغيرها.





لم يكن فيروس كورونا المستجد أمرا جديدا على أفريقيا حاله حال أى وباء آخر قد ضرب أفريقيا ولكن الجديد فى كوفيد19 أنه وباء عالمي هزم الأنظمة الصحية للدول المتقدمة فعلى التطور الذي لحق العالم لم تتمكن أى دولة الوصول رسميا إلى لقاح آمن ومضمون، ولكن يبدو أن أفريقيا ستكون الحل الأمثل للتغلب على فيروس كورونا المستجد.





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أدوية عشبية

من جانبها أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولًا بالشراكة مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، لتنظيم اختبارات على أدوية عشبية أفريقية تستعمل كعلاجات لفيروس كورونا.





أقرّت منظمة الصحة العالمية أمس السبت، بروتوكولًا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.





ووفق بيان، فقد أقرّ خبراء من منظمة الصحة مع زملاء لهم من منظمتين أفريقيتين أخريين بروتوكولًا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية، إضافة إلى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات، للتجارب السريرية على الأدوية العشبية.





وقال بروسبر توموسيمى، المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية إنه "إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به، من أجل تصنيعه محليًا بشكل سريع، وعلى نطاق واسع".





وأضاف توموسيمي "إن ظهور كوفيد-19 مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي".

