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رياضة

اللى باعنا خسر دلعنا.. رمضان صبحى يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

اللى بعنا خسر دلعنا - نجم مصر - العفيجى


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يذكر أن محمد هاني لاعب الأهلي علق على انضمام رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر السابق إلى بيراميدز، ليكون لاعبًا ضمن صفوفه الموسم المقبل.


وقال هاني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "لم يكن لدي أي علم بالصفقة لأن المسألة كانت سرية بشكل كبير جدًا".


وتابع أنه كان يتمنى استمرار رمضان صبحي في الأهلي خاصة وأنه إضافة قوية ولاعب صاحب شخصية قوية، لكن في النهاية كل شخص يتحمل نتيجة قراراته.

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A post shared by Ramadan Sobhy Official (@ramadansobhi51) on

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