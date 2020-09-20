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توك شو

محامي بهاء سلطان: موكلي لن يستطيع الغناء مجددا لهذا السبب.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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إسراء صبري
أكد يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع المنتج نصر محروس.

وقال يوسف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية إن بهاء سلطان لا يغني احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء مع نصر محروس لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد.

وأضاف: نصر محروس عدل العقد المبرم بينه وبين بهاء سلطان من أجل استغلاله ووضع بنود تخدمه بالعقد، معقبا: أدعى أن بهاء سلطان لم يقم بغناء بعض الأغاني.

وأكد أن بهاء سلطان ملتزم بالتعاقد المبرم بينه وبين نصر محروس وعلى استعداد للعودة إلى الغناء وتفعيل شروط التعاقد بينهما.
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