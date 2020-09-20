أسامة ربيع: تأثير خط النفط بين الإمارات وإسرائيل على إرادات قناة السويس "محدود".. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تستحوذ على مايقارب من 66% من إجمالي كميات البترول الخام المحتمل عبورة من قناة السويس بإجمالي 107 ملايين طن تقريبا.
وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، : تأثير خط النفط بين اسرائيل والإمارات سيكون محدودا على إرادات قناة السويس، معقبا: وجود أي نقل عن طريق السكة الحديد سيكون تأثيرة محدود للغاية على قناة السويس، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة والحمولات.
وأكمل: هناك دراسات جديدة بيتم تجهيزيها حاليا في حالة زيادة الحد التنافسي لهذا الخط عن ماهو متعارف عليه حاليا، مشددا على ان حتى الآن الوضع تحت السيطرة.
وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، : تأثير خط النفط بين اسرائيل والإمارات سيكون محدودا على إرادات قناة السويس، معقبا: وجود أي نقل عن طريق السكة الحديد سيكون تأثيرة محدود للغاية على قناة السويس، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة والحمولات.
وأكمل: هناك دراسات جديدة بيتم تجهيزيها حاليا في حالة زيادة الحد التنافسي لهذا الخط عن ماهو متعارف عليه حاليا، مشددا على ان حتى الآن الوضع تحت السيطرة.