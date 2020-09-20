أسامة ربيع: تأثير خط النفط بين الإمارات وإسرائيل على إرادات قناة السويس "محدود".. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تستحوذ على مايقارب من 66% من إجمالي كميات البترول الخام المحتمل عبورة من قناة السويس بإجمالي 107 ملايين طن تقريبا.



وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، : تأثير خط النفط بين اسرائيل والإمارات سيكون محدودا على إرادات قناة السويس، معقبا: وجود أي نقل عن طريق السكة الحديد سيكون تأثيرة محدود للغاية على قناة السويس، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة والحمولات.



وأكمل: هناك دراسات جديدة بيتم تجهيزيها حاليا في حالة زيادة الحد التنافسي لهذا الخط عن ماهو متعارف عليه حاليا، مشددا على ان حتى الآن الوضع تحت السيطرة.



