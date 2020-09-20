AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا عبد العال لـ صدى البلد: تاكيس جونياس الأنسب لقيادة الأبيض وسيصبح معشوق الزمالكاوية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 09:08 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا عن الشخص الأصلح لقيادة الزمالك في الوقت الحالي خلفاََ للفرنسي باتريس كارتيرون. 

وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه لا يوجد أنسب من تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة لتولي مهمة الادارة الفنية للزمالك في الوقت الحالي. 

وأضاف عبد العال أن جونياس هو الأنسب لطريقة لعب الزمالك وهو الذي سيفيد الأبيض في إفريقيا، وأتمنى تواجده. 

وتابع: جونياس سيصبح معشوق جماهير الزمالك في حال توليه الإدارة الفنية حيث أنه سيشكل فريق مميز من اللاعبين المتواجدين وسوف يصنع لكل لاعب شخصية جديدة تفيد الفريق. 

وأشار عبد العال الى أن، طريقة جونياس في اللعب تشبه أوروبا والزمالك يملك مجموعة قوية من اللاعبين ومن يستطيع الاستفادة منها لن تفلت منه بطولة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاكيس جونياس: تلقيت عرضين لتدريب أندية مصرية.. وأرفض تدريب ناشئي الأهلي

تاكيس جونياس عن سبب رحيله عن وادي دجلة : اسألوا ماجد سامي

خاص.. تاكيس جونياس يقترب من تدريب الإسماعيلي

تاكيس جونياس: شرف لي تدريب الزمالك ولكن ليس لدي مفاوضات رسمية

ميدو: تاكيس جونياس قادر على النجاح مع الزمالك

أبرزهم فيريرا وديسابر.. قبل إعلان المدير الفني للزمالك.. تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون

ترشيحاتنا

بعد فشل دعوات المقاول الهارب.. أحمد موسى يطلق هاشتاج ليلة سقوط الخونة.. فيديو

مصادر: الأهلي يحسم 4 صفقات وحسام حسن يدخل اهتمامات فايلر

الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.. جميع التفاصيل والأماكن والمساحات

حقيقة وجود حد أدنى للحاضرين بـ صلاة الجنازة.. وزارة الأوقاف توضح.. فيديو

طريقة عمل الفراخ المقرمشة بعد السلق

محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي.. ماذا لو فتح ترامب الطرد السام ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروفايل | محمود رضا.. مصمم استعراضات وراقص بدرجة عبقري نقل الفنون الشعبية لـ العالمية

بـ الأبيض الجذاب.. هنا شيحة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

جمبسوت محتشم.. ندى موسى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها