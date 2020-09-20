الموت يفجع الفنان حسام داغر

نعى الفنان حسام داغر عبر صفحته بموقع فيس بوك خالته الكبرى.
ونشر صوره مع الراحلة وكتب قائلا: توفيت الى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانيه في منزلها بالاسكندرية، صلاة الجنازة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساة الإسكندرية و الدفن بمدافن العائلة هناك في مدافن المنارة .. انه حقًا عام الحزن.
وأضاف حسام داغر: كانت دومًا مبتسمة وصوتها مصدر للامان للجميع .. سلمي علي امي و احضنيها قوي الي ان نلتقي جميعًا .. اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير.