الموت يفجع الفنان حسام داغر

نعى الفنان حسام داغر عبر صفحته بموقع فيس بوك خالته الكبرى.





ونشر صوره مع الراحلة وكتب قائلا: توفيت الى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانيه في منزلها بالاسكندرية، صلاة الجنازة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساة الإسكندرية و الدفن بمدافن العائلة هناك في مدافن المنارة .. انه حقًا عام الحزن.



