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فن

الموت يفجع الفنان حسام داغر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:56 م
حسام داغر
حسام داغر
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نبيل العدوي
نعى الفنان حسام داغر عبر صفحته بموقع فيس بوك خالته الكبرى.

ونشر صوره مع الراحلة وكتب قائلا: توفيت الى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانيه في منزلها بالاسكندرية، صلاة الجنازة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساة الإسكندرية و الدفن بمدافن العائلة هناك في مدافن المنارة .. انه حقًا عام الحزن.


وأضاف حسام داغر: كانت دومًا مبتسمة وصوتها مصدر للامان للجميع ..  سلمي علي امي و احضنيها قوي الي ان نلتقي جميعًا ..  اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير.
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