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مرأة

بطريقة سهلة.. السمك المشوي على الجريل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد السمك المشوي على الجريل من افضل طرق طهي السمك والذي لايحتاج الي مجهود من ربه المنزل ونقدم لكي الطريقة بالتفصيل 

المكونات
2 كيلو سمك بلطي.
6 فصوص ثوم مهروس.
2 ملعقة صغيرة كمون.
2 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة.
نصف كوب عصير ليمون.
زيت نباتي.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
طريقة تحضير سمك مشوي على الجريل
إليكِ طريقة تحضير سمك مشوي على الجريل بسهولة:
بعد تنظيف السمك جيدًا، قومي بعمل شقوق خارجية بالسكين حتى تضعين التتبيلة بها.
إمزجي عصير الليمون والثوم والملح والفلفل والكمون.
ضعي المزيج السابق داخل السمك وخارجه وأتركيه لمدة ساعتين.
ضعي طبقة بسيطة من الزيت على السمك من الخارج.
ضعي السمك على الجريل وإقلبيه على الجهة الأخرى بعد 10 دقائق لإتمام نضجه.
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