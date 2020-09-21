وردة إنجليزية.. مربية الاميرة ديانا تكشف أسرارا عن طفولتها| صور

"وردة إنجليزية مبهجة" كان هذا هو الوصف الذي وصفت به مساعدة الأميرة ديانا في طفولتها، فقد كانت تتمتع بروح طفولية مبهجة يحفوها الخجل الشديد إلى أن تمنحها الأمان والثقة.





كانت ماري كلارك تبلغ من العمر 21 عامًا عندما بدأت العمل مع عائلة سبنسر في منزلهم في نورفولك بارك هاوس في عام 1971.





وقالت إن ديانا كانت "طفلة جميلة ، وردة إنجليزية حقيقية ذات خدود وردية" ، وقالت إنها كانت لديها "تلك النظرة المتدنية التي يعرفها الجميع" ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس.





وأضافت: "لقد أخبرني موظفو المنزل الآخرون ببعض الحيل المؤذية التي كانت ستفعلها، لذلك كان لدي القليل من الخوف، لكن لم يحدث على شيء من هذا القبيل مع ديانا.

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كانت طفولتها سعيدة للغاية وكانت تستمتع برفقة أصدقائها، أما عن رياضتها فكانت سباحة ماهرة، وفق ما تحدثت به مربيتها "كلارك".











