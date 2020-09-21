AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصرع ما لا يقل عن 8 أشخاص في انهيار مبنى بالهند

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:49 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم، وذلك في انهيار مبنى بولاية ماهاراشترا الهندية، صباح اليوم الإثنين. 

ووفقا للمعلومات الأولية، تم إنقاذ 20 شخصا، وسط أنباء عن وجود 20 أخرين محاصرين تحت الأنقاض. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، فتح تاج محل، وذلك للعمل مرة أخرى، على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد واقترابها من تخطي الولايات المتحدة في أعداد الإصابات.

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية، إن الهند طورت اختبارًا جديدًا لكشف  فيروس كورونا المستجد، يتعرف على تسلسله الجيني، وفق ماذكرت صحف روسية.


ذكرت الوزارة في بيان لها "إن اختبار تاتا كريسبر، الذي طوره معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية، حصل اليوم على موافقة تنظيمية من المراقب العام الهندي للأدوية من أجل إطلاقه تجاريًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل 4 في انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات بـ تركيا.. فيديو وصور

قتلى في انهيار بنايتين في مومباي الهندية.. شاهد

البحث عن 70 شخصا عالقين تحت أنقاض مبنى في الهند.. فيديو

بعد انهيار عقار من 11 طابقاً.. انتشال جثة طفل 4 أعوام من تحت الأنقاض بالهند

مقتل 5 أشخاص في انهيار فندق في مقاطعة شانشي الصينية | فيديو

الصراع من أجل التفوق التكنولوجى والهند

ترشيحاتنا

الموت يفجع الفنان حسام داغر

اتركوني للموت.. طفلة تتوسل للأطباء إنهاء حياتها هربًا من حجيم والديها

فيديو جراف.. قصة فتاة التيك توك الجديدة هدير الهادي

إيمانويل أمونيكي: أتمنى تدريب الزمالك .. وكارتيرون لم يراع شعور الجماهير

وحشت قلبي.. بسمة وهبة توجه رساله لنجلها بعد عودته من السفر

فرغلى: القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم الإرهابى يدعم الشذوذ والخمور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل خط النهاية بخطوات.. شاهد لاعب يتخلى عن الفوز في ماراثون رياضي لسبب غريب

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو