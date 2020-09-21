مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد - السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2





وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتى - التاسعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ميلان ضد بولونيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

بيرسبوليس الإيرانى ضد الدحيل القطرى - الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8





السد القطرى ضد النصر السعودى - الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7





التعاون السعودى ضد الشارقة الإماراتى - الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8





سباهان أصفهان الإيرانى ضد العين الإماراتى - الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

إنبى ضد الإسماعيلى - الثالثة عصرا - على قناة أون تايم سبورت





سموحة ضد المصرى البورسعيدى - الخامسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت





طلائع الجيش ضد وادى دجلة - الخامسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت





بيراميدز ضد حرس الحدود - الثامنة مساء - على قناة أون تايم سبورت