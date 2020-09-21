لليوم الرابع .. محمد الشرنوبي تريند على يوتيوب بـ قلبي ارتاح ..فيديو

يواصل الفنان محمد الشرنوبي تصدر تريندات موقع يوتيوب بكليب أغنيته الجديد " قلبي ارتاح" لليوم الرابع، بعد طرحه الخميس الماضي.





واقترب الكليب من تحقيق مليون مشاهدة في ايام قليلة ، ويتضمن الكليب لقطات حية من حفل زفاف محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض والذي اقيم قبل بضعة اشهر بحضور اصدقائهما المقربين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.













كما شارك في الكليب فيديوهات قصيرة مسجلة عدد من نجوم الوسط الفني منهم منة شلبي ، احمد مالك و محمد شاهين ومايان السيد، تامر حبيب، لقاء الخميسي.





وابرز الكليب ايضا لحظات وصول الفنانة انغام الى حفل الزفاف كي تشارك مدير اعمالها راندا رياض فرحتها بحفل زفافها.



