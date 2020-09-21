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منوعات

استدرجه للمقابر.. شاب يطعن خطيب شقيقته أمام مقبرة والديه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
طعن شاب بالغ من العمر 26 عاما ، خطيب شقيقته البالغ  من العمر 24 عاما ، بعد استدراجه له في المقابر أمام مقبرة والديه انتقاما منه بعد أن صفع شقيقته . 

وفقا لما ورد في صحبفة " ميرور" البريطانية ، إن الشاب البرزيلي البالغ من العمر 26 عاما ، قرر استدراج ضحيته و هو خطيب شقيقته إلى المقابر لينتقم منه لما تسبب في من ضرر نفسي لشقيقته . 

تعدى خطيب شقيقة القاتل عليها بالضرب و قرروا أن ينهيا علاقتهم و لكن عاد خطيبها معتذرا بعد 3 أيام و لكن كانت الفتاة طفح بها الكيل من افعاله و قررت أن تحكي تفاصيل الواقعة لشقيقها . 

اتفق القاتل مع خطيب شقيقته أن يقابله في مطعم حتى يعتذر له بعد إلحاحه الشديد و إصراره على الزواج من الفتاة لأنه يحبها و أن ما حدث كان خطأ شديد ندم عليه . 

بعد المقابلة و الإعتذار ، طلب الشاب من خطيب شقيقته أن يذهب معه إلى المقابر أمام قبر والديه لأنه اشتاق إليها ، فوافق الشاب بحسن نية إلا أن القاتل قرر أن ينتقم لشقيقته و قتله أمام قبر والديه . 

جدير بالذكر أن القاتل قال أنه غير نادم على ما قام به بعد القبض عليه و اعترافه انه من قام بقتل المجني عليه و أكد في التحقيقات "انا لا 
اطيق أن يمس شقيقتي الضرر ، فقد ظن ذلك المعتوه انه سضرب شقيقتي و لن اعاقبه" 
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