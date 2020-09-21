استدرجه للمقابر.. شاب يطعن خطيب شقيقته أمام مقبرة والديه





وفقا لما ورد في صحبفة " ميرور" البريطانية ، إن الشاب البرزيلي البالغ من العمر 26 عاما ، قرر استدراج ضحيته و هو خطيب شقيقته إلى المقابر لينتقم منه لما تسبب في من ضرر نفسي لشقيقته .





تعدى خطيب شقيقة القاتل عليها بالضرب و قرروا أن ينهيا علاقتهم و لكن عاد خطيبها معتذرا بعد 3 أيام و لكن كانت الفتاة طفح بها الكيل من افعاله و قررت أن تحكي تفاصيل الواقعة لشقيقها .





اتفق القاتل مع خطيب شقيقته أن يقابله في مطعم حتى يعتذر له بعد إلحاحه الشديد و إصراره على الزواج من الفتاة لأنه يحبها و أن ما حدث كان خطأ شديد ندم عليه .





بعد المقابلة و الإعتذار ، طلب الشاب من خطيب شقيقته أن يذهب معه إلى المقابر أمام قبر والديه لأنه اشتاق إليها ، فوافق الشاب بحسن نية إلا أن القاتل قرر أن ينتقم لشقيقته و قتله أمام قبر والديه .





جدير بالذكر أن القاتل قال أنه غير نادم على ما قام به بعد القبض عليه و اعترافه انه من قام بقتل المجني عليه و أكد في التحقيقات "انا لا

اطيق أن يمس شقيقتي الضرر ، فقد ظن ذلك المعتوه انه سضرب شقيقتي و لن اعاقبه"

طعن شاب بالغ من العمر 26 عاما ، خطيب شقيقته البالغ من العمر 24 عاما ، بعد استدراجه له في المقابر أمام مقبرة والديه انتقاما منه بعد أن صفع شقيقته .