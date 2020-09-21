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اقتصاد

الرقابة المالية تمد مدة عمل تأسيسية اتحاد الأوراق المالية 6 أشهر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:31 ص
الأوراق المالية
الأوراق المالية
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علياء فوزي
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من 18 سبتمبر الجارى  لعقد اول جمعية عامة للاتحاد.

وكانت التعديلات التى تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018، إذ تضمنت إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية يسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية.

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ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة، والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية.
 
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع  عدد 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و عدد 2 عن نشاط إدارة الصناديق  والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.

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