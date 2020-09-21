شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تنفذ ورشة عمل لمسئولي المعامل

وذلك لمناقشة لتدعيم وتطوير الاداء ومناقشة معايير العمل داخل القطاع وكيفية تدعيم خرائط الـ GIS بأماكن سحب عينات ثابتة ومحابس غسيل والذي ينعكس علي جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكيد على سلامة وسرعة الاجراءات المتبعة بكافة معامل الشركة الثابتة والمتنقلة





، بحضور نائب رئيس قطاع المعامل بالشركة و مديري الإدارة العامة للجودة ومديرى معامل الشركة .





وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة لشركة مياه أسيوط أن التنسيق بين مسئولي قطاع المعامل والمناقشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تعلنها الشركة للارتقاء بكفاءة العاملين بالشركة وإتاحة فرصة جيدة لنقل الخبرات، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.



وأوضح الكيميائي إسلام حسنين نائب رئيس قطاع المعامل أن ورشة العمل ناقشت كيفية تحديد نقاط ثابتة لسحب العينات وعمل محابس غسيل جديدة، والمساهمة بصورة مباشرة في تقديم حلول سريعة في حالة ورود إي شكوى من خلال التعرف على موقعها على الخريطة وتحديد اقرب مكان لها.





واكد ان مثل هذه المناقشات والورش التعريفية ستستمر نحو تبادل الخبرات والمعارف بين الهيكل الإداري لقطاع المعامل ، والذى يأتي ضمن جهود الشركة لضمان جودة المياه المقدمة لكل ابناء أسيوط .



