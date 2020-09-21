في اليوم العالمي للزهايمر.. تعرف علي أعراضه وأسبابه

يحتفل العالم باليوم العالمي للزهايمر يوم 21 سبتمبر من كل عام ، ويعتير مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف ، وهو مصطلح عام لفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى الخطيرة بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية. يمثل مرض الزهايمر 60-80٪ من حالات الخرف.
الزهايمر ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة. أكبر عامل خطر معروف هو زيادة العمر ، ومعظم المصابين بمرض الزهايمر يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر. لكن مرض الزهايمر ليس مجرد مرض الشيخوخة. يعاني ما يقرب من 200000 أمريكي دون سن 65 عامًا من مرض الزهايمر الأصغر سنًا (المعروف أيضًا بمرض الزهايمر المبكر).
يتفاقم مرض الزهايمر بمرور الوقت. مرض الزهايمر هو مرض تقدمي ، حيث تتفاقم أعراض الخرف تدريجيًا على مدى عدة سنوات. في مراحله المبكرة ، يكون فقدان الذاكرة خفيفًا ، ولكن في المرحلة المتأخرة من مرض الزهايمر ، يفقد الأفراد القدرة على إجراء محادثة والاستجابة لبيئتهم.
أعراض مرض الزهايمر
أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لمرض الزهايمر هو صعوبة تذكر المعلومات المكتسبة حديثًا.
تمامًا مثل باقي أجسامنا ، تتغير أدمغتنا مع تقدمنا في العمر. يلاحظ معظمنا في النهاية بعض بطء التفكير ومشاكل عرضية في تذكر أشياء معينة. ومع ذلك ، قد يكون فقدان الذاكرة الشديد والارتباك والتغيرات الرئيسية الأخرى في طريقة عمل عقولنا علامة على فشل خلايا الدماغ.
أكثر الأعراض المبكرة شيوعًا لمرض الزهايمر هو صعوبة تذكر المعلومات المكتسبة حديثًا لأن تغيرات مرض الزهايمر تبدأ عادةً في جزء الدماغ الذي يؤثر على التعلم. مع تقدم مرض الزهايمر عبر الدماغ ، فإنه يؤدي إلى أعراض حادة بشكل متزايد ، بما في ذلك الارتباك ، والمزاج ، وتغيرات السلوك ؛ تعميق اللبس حول الأحداث والزمان والمكان ؛ شكوك لا أساس لها حول العائلة والأصدقاء ومقدمي الرعاية المحترفين ؛ فقدان الذاكرة وتغيرات السلوك الأكثر خطورة ؛ وصعوبة في الكلام والبلع والمشي.
قد يجد الأشخاص المصابون بفقدان الذاكرة أو غيرها من العلامات المحتملة لمرض الزهايمر صعوبة في إدراك أن لديهم مشكلة. قد تكون علامات الخَرَف أكثر وضوحًا لأفراد الأسرة أو الأصدقاء. يجب على أي شخص يعاني من أعراض تشبه أعراض الخرف أن يرى الطبيب في أسرع وقت ممكن.