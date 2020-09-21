في اليوم العالمي للزهايمر.. تعرف علي أعراضه وأسبابه

يحتفل العالم باليوم العالمي للزهايمر يوم 21 سبتمبر من كل عام ، ويعتير مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف ، وهو مصطلح عام لفقدان الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى الخطيرة بما يكفي للتدخل في الحياة اليومية. يمثل مرض الزهايمر 60-80٪ من حالات الخرف.





الزهايمر ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة. أكبر عامل خطر معروف هو زيادة العمر ، ومعظم المصابين بمرض الزهايمر يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر. لكن مرض الزهايمر ليس مجرد مرض الشيخوخة. يعاني ما يقرب من 200000 أمريكي دون سن 65 عامًا من مرض الزهايمر الأصغر سنًا (المعروف أيضًا بمرض الزهايمر المبكر).





يتفاقم مرض الزهايمر بمرور الوقت. مرض الزهايمر هو مرض تقدمي ، حيث تتفاقم أعراض الخرف تدريجيًا على مدى عدة سنوات. في مراحله المبكرة ، يكون فقدان الذاكرة خفيفًا ، ولكن في المرحلة المتأخرة من مرض الزهايمر ، يفقد الأفراد القدرة على إجراء محادثة والاستجابة لبيئتهم.







