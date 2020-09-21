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حوادث

قتله ودفنه بالبيت.. كشف لغز اختفاء سائق سيارة بالمنيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت اللآجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة اختفاء سائق سيارة أجرة بالمنيا وضبط مرتكب الواقعة.
 
تبلغ  لقسم شرطة المينا بمديرية أمن المنيا من (مالك سيارة أجرة) بعدم عودة (سائقها، مقيم بدائرة مركز المنيا) بالسيارة ملكه والعثور على السيارة فى وقت لاحق بقرية إدمـو بدائرة مركز شرطة المنيا.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا إلى أن وراء اختفاء (السائق) أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بالقرية محل الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.

حيث توجه إلى مدينة المنيا واستقل السيارة مع المجنى عليه بزعم توصيله إلى القرية محل إقامته نظير مبلغ مالى كبير وعقب وصولهما طلب منه إستضافته بمنزله لإعطائه المبلغ المتفق عليه، وفور دخول المجنى عليه لمنزله قام بخنقه بيديـه حتى أودى بحياتـه والتخلص من جثته بدفنها داخل منزله واستولى على هاتفه المحمول والسيارة ثم قام بإيقافها بمكان العثور تمهيدًا للتصرف فيها بالبيـع.

وتم بإرشاد المتهم إستخراج جثة المجنى عليه وضبط الهاتف المحمول لدى عميله سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة مركز المنيا) أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بعلمه بأن الهاتف من متحصلات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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