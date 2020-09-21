نقيب المحامين يكلف الخبير الاكتواري وإدارة المعاشات بدراسة زيادتها

كلف نقيب المحامين رجائي عطية، الخبير الاكتواري للنقابة للتعاون مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات.





وقال نقيب المحامين ، فى بيان له : " يسعى مجلس النقابة العامة منذ توليه المقاليد إلى خفض المصروفات، وقطع في ذلك أشواطًا، وإلى رفع الإيرادات وقطع في ذلك أشواطاُ أيضا، بتحصيل جانباُ من أتعاب المحاماة المتأخرة من وزارة العدل، وهو بسبيله إلى استلام أتعاب المحاماة المتأخرة من مجلس الدولة ".



