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حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالشرقية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط ثلاثة عناصر كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

وبحوزتهم (فرد خرطوش – سلاح أبيض – هاتف محمول) واعترفوا بارتكاب (واقعتى سرقة دراجة نارية كرهًا عن قائديها) وأمكن ضبط الدراجتين لدى عميلهما "سيء النية" وكذا ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

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