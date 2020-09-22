حديث النوم على البطن.. وأضراره للرجال والنساء





حديث النوم على البطن

كما روى البخاري، أنه قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ".





حكم النوم على البطن

النهى فى الحديث السابق ليس على التحريم وإنما على سبيل الكراهة، أما من لديه عذر بسبب مرض فيباح له النوم على البطن دون كراهة.





دعاء النوم

"اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه فإذا أمسكت روحي فارحمها وإذا أرسلتها فاحفظها بحفظك".





طريقة النوم الصحيحة

علينا باتباع سُنة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على وضوء ثم نردّد الأذكار وننام على الشق الأيمن فإذا ما نام الإنسان فله أن ينام على أي وضع يحبه بعد ذلك لأنه بعد ذلك لا يشعر بما يفعله





أضرار النوم على البطن للرجال

النوم على البطن له أضرار صحية على الكلى والجهاز التنفسي، وهذا في حق من يتعمَّد هذه النومة لغير سبب، كما أن النوم على البطن يساعد على ضعف عضلات البطن.





وتعد فوائد النوم على البطن قليلة نسبيا، مقارنة بأضراره، حيث يفضل أن نلجأ للنوم بوضعيات أخرى؛ لما يتسبب فيه من الضغط على العمود الفقري، والشعور بالألم على الظهر أو الرقبة أو المفاصل عموما.





أضرار النوم على البطن للنساء

ومع أن النوم على البطن أثناء الأشهر الأخيرة بالنسبة للحامل ممنوع؛ إلا أنه يفضل تجنبه كذلك أثناء الأشهر الأولى من الحمل، فرغم اعتقاد البعض أنه لا يشكل خطرا في المراحل الأولى، إلا أنه يجب الحذر منه، والسبب في ذلك، هو أن النوم على البطن أثناء الحمل؛ قد يفرض ضغطا إضافيا كبيرا على العمود الفقري، وهذا الضغط مصدره ليس فقط وزن الأم، بل جنينها الذي ينمو في رحمها كذلك.





والنائم غير مؤاخذ على هيئة نومه؛ لأن التكليف مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، كما أن المريض إذا احتاج إلى هذه النومة فلا حرج عليه في ذلك؛ إذ إن الضرورات تُبيح المحظورات.





صفة نوم النبي

النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينام على الفراش تارة ، وعلى على الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود.





وقال عباد بن تميم عن عمه: « رأيت رسول الله مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى» رواه البخاري(475) ومسلم (2100) .





وكان فراشه - صلى الله عليه وسلم- أَدَمًا حشوُه ليف ، وكان له مِسْحٌ ينام عليه يُثنى بثَنيتين، والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف ، وقال لنسائه : " ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة " . رواه البخاري، وكانت وسادته أَدَمًا حشوها ليف.





وروى الإمام البخاري أنه -صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : " اللهم باسمك أحيا وأموت "، وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما، وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات .



