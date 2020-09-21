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أخبار العالم

آمن وفعال.. الصحة العالمية تعلق مجددا على اللقاح الروسي ضد كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:48 م
الصحة العالمية تعلق
الصحة العالمية تعلق على جهود روسيا لتطوير لقاح سبوتنيك V
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دعاء أبوهشيمة
أشادت منظمة الصحة العالمية اليوم، الاثنين، بالجهود الكبيرة، التي يبذلها الاتحاد الروسي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، وبالتحديد "سبوتنيك V".

ووفقا لـ "سبوتنيك انترناشيونال"، قال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، بعد اجتماع مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: "أود أن أشكر روسيا على جهودها الممتازة لخلق لقاح آمن وفعال".

وأضاف: "تقدر منظمة الصحة العالمية بشدة الجهود التي يبذلها الاتحاد الروسي لتطوير لقاح ضد كوفيد-19، وبالتحديد "سبوتنيك V".


كما شدد كلوج على أن روسيا ساعدته في تقديم المساعدة لدول آسيا الوسطى وسط الوباء وأظهرت بشكل عام التزامها بالتضامن العالمي.

ويخضع أول لقاح مسجل رسميا ضد فيروس كورونا ، الذي طوره معهد جمالي للأبحاث العلمية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الآن، لتجارب المرحلة الثالثة والتي تضم حوالي 2000 شخص حول العالم

وتلقت روسيا طلبات عديدة من دول متعددة للحصول على لقاح فيروس كورونا، لكن السلطات شددت على أنه يتعين على البلاد الاهتمام بشعبها أولا.

في وقت سابق من شهر سبتمبر، نشرت مجلة "The Lancet" الطبية نتائج تجارب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من اللقاح.
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