AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرعاية الصحية: خدمات الحجز والاستفسار والشكاوى عبر الكول سنتر 15344 مجانًا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استقبال الكول سنتر 15344 الخاص بخدمات الحجز والاستفسارت والشكاوى لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أكثر من ١٩٧ ألف مكالمة، وذلك منذ بداية انطلاق المنظومة من بورسعيد في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة في بيان، الاثنين، أن الكول سنتر يستقبل مكالمات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل لحجز مواعيد الكشوف في عيادات وحدات ومراكز صحة طب الأسرة ببورسعيد، أو الإبلاغ عن أي شكوى، كما يستقبل مكالماتهم للاستفسار عن أي معلومة تخص منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.   

وأشارت إلى أن إجمالي مكالمات الحجز بلغت 149 ألفا و649 مكالمة منذ بداية تفعيل خدمة الحجز للكشف في الوحدات والمراكز الصحية عبر الاتصال بالكول سنتر، في مارس الماضي وحتى الآن، منها 125 ألفا و428 مكالمة حجز طب الأسرة، و24ألف و221 مكالمة حجز الكشف الأولي للمدارس.

وأضافت أن إجمالي الاستفسارات التي استقبلتها المنظومة منذ بداية تطبيقها في بورسعيد شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، بلغت 40 ألفا و840 استفسار، تدور حول كيفية التسجيل بالمنظومة والأوراق المطلوبة للتسجيل، وقيمة الاشتراكات والمساهمات للانتفاع بخدماتها، وآليات الانتفاع بالخدمة الصحية والعلاجية وصرف الأدوية، بالإضافة إلى حجز مواعيد الكشوف الطبية الأولية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد، والفحوصات الطبية لأعضاء الأندية الرياضية، إلى جانب استفسارات بعض المواطنين من محافظات أخرى عن موعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظاتهم.

وتابعت الهيئة أن إجمالي الشكاوى التي استقبلتها المنظومة عبر الكول سنتر خلال نفس الفترة، بلغت 7000 شكوى، جرى حل 6720 شكوى منها، أي بما يعادل حل 96% من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الكول سنتر، وجار العمل على دراسة وحل الباقي، مؤكدًا أن منظومة رضاء المنتفعين حققت نجاحًا كبيرًا في مساعدة المواطنين وحل مشاكلهم، وهو ما انعكس على مستوى وقناعة المواطنين بالخدمة.

وأشار بيان الهيئة إلى أن منظومة الكول سنتر تؤدي عملها باحترافية وتحقق نجاحًا كبيرًا، وساهمت في نجاح تطبيق آلية الحجز المسبق للكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما ساهمت في تنظيم عملية إجراء الفحص الطبي للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد 2020/2021 ببورسعيد، علاوة على أنها تستقبل استفسارات وشكاوى المنتفعين وتتعامل معها سريعًا.

فيما لفت البيان، إلى أن الكول السنتر أحد أهم الأدوات لمنظومة رضاء المنتفعين، لضمان التواصل الفوري والعاجل بين المنتفعين والهيئة العامة للرعاية الصحية، للاستجابة الفورية لعملية الحجز والاستفسارات والشكاوى، وكذلك استقبال المقترحات التي تسهم في عملية رفع وتطوير مستوى الخدمات لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المنتفع، باعتبار أن متلقى الخدمة هو العميل الأول للمنظومة.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت أن خدمات الحجز والاستفسارات والشكاوى المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل تقدم بالمجان عبر الكول سنتر 15344، والذي يضم قوى بشرية مدربة ويتمتع بأعلى التقنيات التكنولوجية في التواصل مع المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، حول ما يرغبون فيه من شكاوى أو استفسارات تتعلق بالمنظومة سواء كانت ضمن المحافظات التي تقع فى دائرة تطبيقها أو المرجأ التطبيق فيها فى الوقت الراهن، وذلك بهدف التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة الطبية، وضمان حصول المنتفعين على خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج تأهيلي للمديرين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الهيئة العامة للرعاية الصحية: تطبيق "البالطو" يتيح الاستشارات الطبية عن بُعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.. مشاركة أطباء في كل التخصصات لخدمة المرضى

استثناء كبار السن من الحجز المسبق للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل

السبكي: افتتاح أكبر وحدة رعاية مركزة بمحافظة بورسعيد.. واستثناء كبار السن وأصحاب الهمم من الحجز المسبق للحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل

حملة لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية في بورسعيد.. توعية منتفعي نظام التأمين الصحى الشامل الجديد ..وهيئة الرعاية: هدفنا نشر الثقافة القانونية..صور

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد يستمع لمقترحات منتفعي التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

إنذار بغرق 6 قرى في البحيرة في غضون 3 أيام.. إخلاء المنازل والأراضي.. والمحافظة: اتخذنا الإجراءات الاحتياطية المشددة استعدادا لارتفاع منسوب نهر النيل

قادم خلال 72 ساعة| سيارات تجوب شوارع رشيد تحذر المواطنين من الفيضان

قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

عربية نقل فلوس .. شاهد مذيعة إكسترا نيوز تكشف فضيحة قناة الجزيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد نواب مجلس الشيوخ على مقر البرلمان لاستخراج كارنيه العضوية.. صور

سعر فولكس فاجن باسات volkswagen passat 2020 اليوم في مصر.. صور

ملفتة وغريبة.. شاهد إطلالات أصالة من أحدث جلسة تصوير