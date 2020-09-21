أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 أشياء أساسية قبل شراء لاب توب.. وأفضل طرق لتشفير واتسآب

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لزيادة وقت بطاريتك لأكبر وقت ممكن .. 5 حيل عليك تنفيذها

يعانى الكثير من المستخدمين من مشكلة أبدية ، وهى نفاد وقت بطاريات هواتفهم الذكية بسرعة كبيرة ، على عكس التوقعات أو على عكس الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها بطارية الهاتف نفسها، والتى من الممكن أن تستمر لساعات طويلة.