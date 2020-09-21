AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 أشياء أساسية قبل شراء لاب توب.. وأفضل طرق لتشفير واتسآب

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


يعانى الكثير من المستخدمين من مشكلة أبدية ، وهى نفاد وقت بطاريات هواتفهم الذكية بسرعة كبيرة ، على عكس التوقعات أو على عكس الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها بطارية الهاتف نفسها، والتى من الممكن أن تستمر لساعات طويلة. 


يمثل جهاز اللاب توب ، عاملا مهما للغاية بالنسبة لطلبة الجامعات أو الموظفين ، أو حتى لاعبى ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية الثقيلة، ويختلف احتياج الأشخاص لأجهزة اللاب توب على حسب نوع الدراسة أو العمل. 


يحتاج الكثيرون من مستخدمى تطبيق واتسآب WhatsApp   إلى حماية رسائلهم على التطبيق، وكذلك الصور والفيديوهات التى يقومون بإرسالها أو استقبالها من الاختراق أو التطفل وحمايتها حتى لا تكون عرضة للضياع. 


تتميز السماعات اللاسلكية ، بقدرات عالية جدا من جودة الصوت ونقائه بالإضافة إلى كونها وسيلة لعزل الأصوات المحيطة والضوضاء الموجودة حول المستخدمين، ولكن على الرغم من ذلك تشكل السماعات اللاسلكية خطرا كبيرا على المستخدمين تصل أحيانا إلى فقدانهم حاسة السمع. 


يعتبر حساب تطبيق Gmail ليس فقط  حساب للبريد الإلكترونى وإنما بوابة لحساباتك على خدمات وتطبيقات جوجل المختلفة، ومع ازدياد الهجمات الإلكترونية والإختراقات يتعرض الكثير من المستخدمين لسرقة حساباتهم على Gmail. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي واتساب: هذا الخطأ يسمح للهاكرز بالوصول إلى رسائلك.. هاتف شاومي Mi 10 Lite 5G بتقنية الجيل الخامس الأرخص سعرا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لا تشتر هاتف ‏آيفون في هذا التوقيت.. تعرف على أفضل وقت للشراء.. ومايكروسوفت تخرج من صفقة شراء تيك توك لهذه الأسباب

سماعات +Galaxy Buds اللاسلكية تشهد أكبر تخفيض منذ إطلاقها.. تفاصيل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أرخص هاتف ذكي في مصر من أوبو.. وكيفية إصلاح مشاكل هواتف آيفون الشائعة

خطوات يجب اتباعها عند سرقة حسابك على Gmail

منها فقدان السمع والسرطان.. تعرف على أضرار السماعات اللاسلكية

ترشيحاتنا

أزارو وأجاي مطلوبين في أحد الأندية المصرية

أب يشق بطن زوجته الحامل لمعرفة هل الجنين ذكر أم أنثى

بنك مصر: إيقاف إصدار شهادة ابن مصر السنوية فئة عائد الـ 15%

منع وتغريم مرتضى منصور.. تفاصيل 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

بـ جمبسوت قصير.. منى هلا تثير الجدل في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ماتبقاش زي كيس الزبالة وكفاية قلة أصل.. زوجة محمود علاء توجه رسالة غامضة عبر انستجرام

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

اتحاد الكرة: منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط لمدة 6 مباريات

بتكليف من الرئيس.. مدبولي: تنفيذ مشروع سكني متكامل الخدمات على غرار الأسمرات بعواصم المحافظات

بعد وقف البلاتينية.. اِعرف قيمة فوائد شهادات البنك الأهلي الجديدة

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

بعد ضم طاهر محمد طاهر| شوبير: الأهلي حسم صفقتين أخريين من الدوري

الدم بقى ميه.. 3 بنات يستخرجن شهادة وفاة لوالدهن في سوهاج.. صور

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 50 مليون جنيه لتعظيم جودة المنتجات في الصعيد

ميركاتو القطبين .. بالأسماء 8 صفقات تنتظر التوقيع الرسمي في الأهلي والزمالك

محمد عبدالسلام رئيس المقاصة: مقدرش أقول لإيهاب جلال "لأ" .. محمد إبراهيم نجم جيله وهذا موقفنا من رحيله | حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور

حتى يأتي اللقاح .. هل تطعيم الأنفلونزا الموسمية يقضي على كورونا أم لا؟

هؤلاء ممنوعون من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا