أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 أشياء أساسية قبل شراء لاب توب.. وأفضل طرق لتشفير واتسآب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يعانى الكثير من المستخدمين من مشكلة أبدية ، وهى نفاد وقت بطاريات هواتفهم الذكية بسرعة كبيرة ، على عكس التوقعات أو على عكس الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها بطارية الهاتف نفسها، والتى من الممكن أن تستمر لساعات طويلة.
يمثل جهاز اللاب توب ، عاملا مهما للغاية بالنسبة لطلبة الجامعات أو الموظفين ، أو حتى لاعبى ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية الثقيلة، ويختلف احتياج الأشخاص لأجهزة اللاب توب على حسب نوع الدراسة أو العمل.
يحتاج الكثيرون من مستخدمى تطبيق واتسآب WhatsApp إلى حماية رسائلهم على التطبيق، وكذلك الصور والفيديوهات التى يقومون بإرسالها أو استقبالها من الاختراق أو التطفل وحمايتها حتى لا تكون عرضة للضياع.
تتميز السماعات اللاسلكية ، بقدرات عالية جدا من جودة الصوت ونقائه بالإضافة إلى كونها وسيلة لعزل الأصوات المحيطة والضوضاء الموجودة حول المستخدمين، ولكن على الرغم من ذلك تشكل السماعات اللاسلكية خطرا كبيرا على المستخدمين تصل أحيانا إلى فقدانهم حاسة السمع.
يعتبر حساب تطبيق Gmail ليس فقط حساب للبريد الإلكترونى وإنما بوابة لحساباتك على خدمات وتطبيقات جوجل المختلفة، ومع ازدياد الهجمات الإلكترونية والإختراقات يتعرض الكثير من المستخدمين لسرقة حساباتهم على Gmail.