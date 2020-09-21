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تكنولوجيا

لزيادة وقت بطاريتك لأكبر وقت ممكن.. 5 حيل عليك تنفيذها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:01 م
لزيادة وقت بطاريتك
لزيادة وقت بطاريتك لأكبر وقت ممكن 5 حيل عليك تنفيذها
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ندى على
يعانى الكثير من المستخدمين من مشكلة أبدية ، وهى نفاد وقت بطاريات هواتفهم الذكية بسرعة كبيرة، على عكس التوقعات أو على عكس الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها بطارية الهاتف نفسها، والتى من الممكن أن تستمر لساعات طويلة. 

ويرجع السبب في نفاد وقت البطارية،  وعدم الاستمتاع بها بشكل جيد لعدد من الأسباب التى تتعلق بالاستخدام الخاطئ، وذكرت مجلة  Mental Floss عدد من الحيل التى عند تنفيذها نستطيع المحافظة على الاستفادة بأكبر وقت ممكن من البطارية. 


1- تشغيل وضع الطاقة المنخفضة 
وتعمل هذه الميزة عند تشغيلها على الهواتف الذكية إلى توفير شحن البطارية بنسبة 20 % ، ويجب المحافظة عليها طوال اليوم أو في الأوقات التى تحتاج فيها إلى بقاء البطارية لفترة طويلة. 

2- عدم استخدام الشحن السريع 
وبحسب الخبراء فإن الشحن السريع بشكل دائم يعمل على تدمير البطارية على المدى الطويل، ولذلك يجب عليك استخدام الشاحن العادى وانتظار الفترة التى يقوم بالشحن فيها في الأوقات التى لا تكون فيها على عجلة من أمرك. 

3- اغلق الواى فاى والبلوتوث دائما عند عدم الحاجة 
ويعتبر الواى فاى أكبر مستهلك لطاقة البطارية على الإطلاق ويجب غلقه دائما عند عدم الحاجة إليه، كما أن البلوتوث يستهلك طاقة كبيرة عند فتحه ويفضل غلقه باستمرار واستخدامه عند الحاجة فقط. 

4- الاستفادة من استخدام وضع الطيران      
عندما لا تكون هناك حاجة بالنسبة إليك لإجراء الاتصالات مثل وقت النوم أو أوقات الإجازات وغيرها من أوقات الفراغ وتريد اللعب أو مشاهد مقاطع فيديو وتيريد الاستفادة بأكبر وقتت ممكن، قم بتفعيل وضع الطيران. 

5- امسح تطبيقات فيسبوك وتويتر وغيرها 
وتعتبر تطبيقات فيسبوك وتويتر وانستجرام من أكثر التطبيقات التى تقوم باستنزاف طاقة ووقت بطارية هاتفك، والأفضل الدخول على هذه المواقع من خلال الويب نفسه من على محركات البحث وليس عبر التطبيقات. 
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