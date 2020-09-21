أفضل 3 تطبيقات لاسترجاع صورك وفيديوهاتك المحذوفة

يتعرض كثير من المستخدمين لضياع العديد من الصور والفيديوهات القديمة الخاصة بهم على هواتفهم الذكية، خاصة إذا لم يكونوا قد قاموا بعمل نسخة احتياطية على الإنترنت من صورهم.





ويصبح من الصعب استرجاع هذه الصور مرة أخرى خاصة عند عدم وجود أى نسخة احتياطية، وذكر موقع how to recover أفضل تطبيقات لاسترجاع الصور والفيديوهات القديمة الضائعة على الهواتف.









1- تطبيق DiskDigger

وهو تطبيق مخصص لهواتف أندرويد ويعمل على استعادة الصور والفيديوهات المحذوفة، حيث أن التطبيق يقوم بفحص الذاكرة الداخلية للهاتف، كما أنه يحتوى على إصدار مجانى.





2- تطبيق Recuva

وهو تطبيق يقوم باستعادة الملفات المحذوفة من بطاقة ذاكرة الهاتف، وهو تطبيق مخصص لأنظمة أندرويد، بالإضافة إلى أنه مجانى، كما يقوم باستعادة الصور من على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ويقوم باستعادة الملفات المجهولة.





3- تطبيق Wondershare Dr Fone