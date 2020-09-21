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فن

لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 م
المطرب عمر كمال
المطرب عمر كمال
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محمد نحلة - تصوير \ حسن العمدة
كشف مغنى المهرجانات عمر كمال عن بعض المواقف الكوميدية التى جمعت بينه وبين حمو بيكا وتفاصيل تعمد الأخير الحديث بطريقة غير منطقية وتسبب له بعض من السخرية عليه. 

وقال عمر كمال خلال ندوته فى موقع صدى البلد: إن حمو بيكا لم يتعمد الحديث بهذه الطريقة فى فيديوهاته ولكن هو يتعامل على سجيته وطبيعته وكلما أراد أن يخرج إلى جمهوره بفيديو لم يحضر له ويتحدث بشكل تلقائى وربما هذه الأمور تسببت لنا فى أزمات سابقة ولعل من أبرزها عندما سافرنا إلى تونس. 

وأضاف عمر كمال: "هناك موقف جمعه بأصحاب الفرح فى تونس حيث قال له عقبالك يا حمو و"تعرس" وهى معروفة فى تونس بمعنى تتزوج ولكنه تعامل مع الكلمة كونها لفظا خارجا وبدأ يتحدث مع صاحب الفرح بشكل غير لائق. 

وأوضح عمر كمال قائلا: من المواقف الأخرى التى تعرض لها حمو بيكا عندما تحدث معه أحد العاملين فى الفندق قائلا له "لباس" وهى تعنى فى تونس "صباح الخير" إلا أنه فهمها بشكل مختلف حيث رد عليه قائلا: كله مغسول وتمام.   

وأشار كمال قائلا: هناك موقف أيضا الساعة الذى جمع بيننا فى مصر، حيث قلت له ليس من الأفضل أن نقدم عددا كبيرا من الأغانى فى الحفل  أو الأفراح وهو الأمر الذى رفضه حمو بيكا وقال من الأفضل تقديم كل الأغانى خاصة أن الوقت يسمح لك فقلت له الأوردر ككل 45 دقيقة، رد قائلا: "مفيش الكلام ده هو ساعة إلا ربع" وهو لم يفهم معنى الكلام وأتصور أن حمو بيكا إذا دخل عالم التمثيل أفضل بالنسبة له.  
لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد
لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد
لو مثل أحسن له.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس بسبب كلمة "عرس".. شاهد
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