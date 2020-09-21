إطلاق منصة التعلم عن بُعد تجريبيا استعدادا للعام الدراسي الجديد .. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفارالمتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي لديها العديد من المنصات الإلكترونية، من خلال الشبكة العنكبوتية للتعامل مع التعليم عن بُعد.
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، أن إحدى المنصات التي قمنا باطلاقها تعمل بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية الشهيرة في مجال البرمجيات .
وأوضح حسام عبد الغفار، أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يستطيعون أن يحصلوا على بريد إلكتروني حتى يستطيعوا الدخول إلى منصة الجامعات المصرية والتعلم عن بعد.
وتابع: أن المنصة تتيح للطلاب التواصل مع الأساتذة والعكس بالإضافة إلى الدروس الافتراضية المباشرة والاجتماعات المباشرة .
واستكمل: أن هذه منصة واحدة وتم إطلاقها يوم السبت الماضي، لافتا إلى ان المنصة مازالت تنتشر في نطاق محدود .