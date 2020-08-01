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توك شو

حسام عبد الغفار: الطبيب المصري مشهود له بالكفاءة العلمية في العالم ..فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا ثابت في جميع المستشفيات، مع اختلاف ترتيب وحجم الجرعات، من مريض إلى آخر، حسب حالته الصحية، ودرجة الأعراض الظاهرة عليه.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، إن مصر أقل دول العالم في عدد الإصابات بكورونا بالنسبة إلى عدد سكانها.

ووجه "عبد الغفار" الشكر، إلى الجيش الأبيض، وأطقم التمريض، في جميع المستشفيات، لافتا إلى أن مصر تعاملت مع الأزمة بشكل سريع، منذ ظهور أول حالة، وتنسيق كامل مع وزارة الصحة العالمية ، موضحا أن الطبيب المصري مشهود له دائما بالكفاءة العلمية في دول العالم.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن مصر لم تكن من أولى الدول، من حيث انتشار الوباء، مما ساعد على الاستفادة السريعة من تجارب الدول الأولى في انتشار الوباء.

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