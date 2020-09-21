ترامب أم بايدن؟.. لصالح من يحسم عرب أمريكا السباق للبيت الأبيض.. العنصرية وكورونا وخطر التهجير عوامل تحدد هوية الرئيس الأمريكي القادم

- رئيس حملة ترامب في ميتشيجان: العرب يؤمنون بالحياة والرئيس الأمريكي مؤيد لها

- الجالية العربية في 3 ولايات كبرى تحسم مصير ترامب

- هل تدفع أجندة بايدن عرب أمريكا للتصويت له؟





من المتوقع أن يصوت معظم العرب الأمريكيين للمرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ولكن فئة صغيرة متنامية قد تقف لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وفقا لمقال نشرته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية على موقعها.





تمتلئ حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بالتقاط صور له إلى جانب بعض كبار القادة السياسيين في أمريكا، مثل: المحامي الشخصي لترامب والعمدة السابق لمدينة نيويورك، رودي جولياني ؛ زوجة ابن السيد ترامب ، لارا ترامب ؛ ومع الرئيس نفسه ، في حفل عشاء للحزب الجمهوري في ميشيغان عام 2013. وأشار المقال إلى "جون أكوري" والذي يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلًا، و





اقرأ أيضًا

وهاجرت عائلة أكوري من طرابلس في شمال لبنان، لكن ذلك لم يمنعه من القيام بدور نشط في إعادة انتخاب رئيس مسؤول عن مجموعة من القوانين التي تمنع المهاجرين والمواطنين من العديد من دول الشرق الأوسط من دخول الولايات المتحدة.





وبصفته الرئيس المشارك لحملة ترامب-بنس في ميشيجان للانتخابات الرئاسية لعام 2016، لعب أكوري دورًا فعالًا في جعل ترامب يتخطى الخط - بأقل من 11000 صوتًا - في ولاية ساحة المعركة الرئيسية في طريقه لتحقيق نصر مذهل فوق هيلاري كلينتون.





وفي موسم الحملة الحالي، عاد أكوري في نفس الدور، وهو حريص على رسم أوجه تشابه بين ترامب والمجتمع العربي الأمريكي.





"عندما تفكر في الأمريكيين العرب، فإننا نتمتع بالعائلة للغاية، ودونالد ترامب قريب جدًا من عائلته، العرب يؤمنون بالحياة ودونالد ترامب مؤيد للحياة" هكذا قال الرئيس المشارك لحملة ترامب





وأضاف أن "معظم الأمريكيين العرب الذين أعرفهم هم رجال وسيدات أعمال مستقلون، جذورنا متأصلة في ريادة الأعمال، ومن الواضح أن ما يدور حوله دونالد ترامب".





ولاية ميشيجان

وستلعب ولاية ميشيجان - وهي ولاية متأرجحة - مرة أخرى دورًا رئيسيًا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل ، وأصوات سكانها الشرق أوسطيين، الذين يقدر عددهم بربع مليون شخص، يمكن أن يكون لها رأي محوري في من سيفوز بالسباق على البيت الابيض.





وخلال ما يقرب من أربع سنوات في المكتب البيضاوي، قدم ترامب سلسلة من القوانين والأوامر التنفيذية المناهضة للمهاجرين تضر بالأمريكيين العرب، بينما أعرب عن الدعم الضمني لوجهات النظر العنصرية من خلال حسابه على تويتر.





كما سخر من النساء لارتدائهن الحجاب وانخرط في خطاب مهين تجاه أناس من الشرق الأوسط.





وفي حملة عام 2016، زعم أن: "الإسلام يكرهنا"، ولكن ربما كانت الخطوة الأكثر ضررًا هي حظر السفر لعام 2017 الذي فرض قيودًا كبيرة على الهجرة والتأشيرات على مواطني سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان (منذ رفعه في الأخير دولتين) ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة.





وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بيو ريسيرش على البالغين في الولايات المتحدة في فبراير الماضي أن ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع شعروا أن إدارة ترامب "تؤذي" المسلمين الأمريكيين.





عرب امريكا .. سيرجحون كفة من ؟

ومع ذلك ، مثل أي مجتمع مهاجر، فإن الأمريكيين العرب ليسوا سوى كتلة سياسية موحدة.





ووجد استطلاع أجراه المعهد العربي الأمريكي في واشنطن عام 2016، والذي تم إجراؤه قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، أن أكثر من نصف المشاركين الذين تم تحديدهم على أنهم ديمقراطيون و26 في المائة انحازوا إلى الحزب الجمهوري.





وذكر سبعة وسبعون في المائة ممن وصفوا بأنهم جمهوريون إنهم سيصوتون لصالح ترامب في عام 2016.





ولايتا ميشيجان وكاليفورنيا وولايات أخرى هي موطن لمجتمعات كاثوليكية ولبنانية عراقية وسورية كلدانية (آشورية) انتقلت إلى أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين للعمل في مصانع السيارات وفتح محلات السوبر ماركت.





ويميل الكثيرون نحو المحافظة الاجتماعية وظهور القومية الراديكالية للإدارة الحالية يتردد صداها معهم.





ثم هناك الآلاف من الوافدين حديثًا مثل اللاجئين السابقين الذين فروا من الحرب في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى.





وبالنسبة لهم، فإن أي أمل في لم الشمل مع أفراد الأسرة الذين ما زالوا في الشرق الأوسط قد أحبطه حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب، ومن المتوقع أن يدعم الكثيرون منافس الحزب الديمقراطي جو بايدن في 3 نوفمبر.





وتشكل الجالية العربية كتلة مهمة بين الناخبين من أصل شرق أوسطي، ويتركز ما يقدر بنصف مليون شخص إلى حد كبير في وحول ديترويت وشيكاغو وجنوب كاليفورنيا





وقد يبدأ ترامب طريقه للفوز بولاية ميشيجان في نوفمبر.





وفي خطاب ألقاه أمام عمال مصنع السيارات في يناير الماضي، فاجأ الرئيس الامريكي الكثيرين بالحديث عن ضرورة منع المسيحيين العراقيين في البلاد من الترحيل بشكل غير قانوني إلى الشرق الأوسط.





وقال مارتن مانا، رئيس مؤسسة المجتمع الكلداني: "كان من الرائع سماع ذلك".





واضاف أن "إدارة ترامب كثيرا ما تستشير الجالية الكلدانية حول السياسة العراقية، وفي مارس الماضي، كان لديه لقاء خاص مع نائب الرئيس مايك بنس، لقد قدمنا ​​مذكرات مباشرة حول مخاوف الأقليات هناك، وطلبنا إثارتها مع الحكومة العراقية، وكانوا كذلك.





أجندة بايدن

وتابع أن "أجندة بايدن للمجتمعات الأمريكية المسلمة وخطة الشراكة قد تركت بعض العرب غير المسلمين يشعرون بالإهمال.





أكوري، الذي يستضيف أيضًا برنامجًا حواريًا إذاعيًا في ديترويت في عام 2017 ليكون مرشحًا لمنصب سفير الولايات المتحدة في لبنان، يعتقد أن ترامب قد فعل الكثير من أجل السلام والنظام العالميين أكثر من أي رئيس آخر





ويقول: "أحيي الرئيس وصهره ومستشاره جاريد كوشنر، وزعماء البحرين والإمارات المصلحة الوطنية، وآمل أن تنضم الدول الأخرى"





وبالنسبة للآخرين، قد يظل الوباء وتأثيراته على الشركات المتعثرة هي القضية الرئيسية في يوم الانتخابات.





كورونا تضرب الانتخابات

ومن الواضح أن كوفيد يلعب دورًا في الانتخابات حيث يقول مانا: "كثيرون محبطون من السياسات الحالية، سواء كانت صحية أو تجارية





وعدد كبير من الشركات - متاجر الهواتف المحمولة والفنادق ومحلات السوبر ماركت - مملوكة للجالية مثل الكثير من الأمريكيين الآخرين، فإن الاقتصاد مهم جدًا بالنسبة لهم.



