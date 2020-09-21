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محافظات

محافظ القليوبية يتابع العمل في مشروع محور طريق شركات البترول بشبرا الخيمة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:57 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الإثنين مشروع محور شركات البترول بمنطقة مسطرد والخصوص وتضمنت جولة المحافظ متابعة أعمال الرصف بالقطاع الثالث وأعمال رصف الشوارع الخلفية بطريق عزبة أفندينا والطريق الخلفي لشركات البترول بطول 1700 متر كما تابع أعمال رفع كفاءة الطرق الجانبية.


ووجه الهجان بسرعة البدء في أعمال الرصف بباقي القطاعات وإخلاء حارة مرورية للسيارات لعدم إعاقة الحركة المرورية، والتنسيق المستمر في العمل لجميع القطاعات مشددا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال نظرا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف.

وأكد المحافظ أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية التى ستقضى تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل إضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفائها على المنطقة بعد تطويرها والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

كما تفقد المحافظ في طريق عودته أعمال استكمال تجميل مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها الـ46 فدانا وتفقد أعمال تشجير وزراعة النجيل بالجزر الوسطى بها.

ووجه محافظ القليوبية بمراعاة المظهر الجمالي لمدخل المنطقة ومراعاة ري الأشجار التي تم زراعتها بشكل مستمر ومراجعة جميع أعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها بصفة دورية.
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