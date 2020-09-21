مستشار صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يواصل التفوق.. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إنه في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ أزاح الشعب المصري جماعة الضلال والإرهاب من حكمهم للدولة المصرية.









وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أننا نشاهد أمام أعيننا ماذا يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وسوريا واليمن يعانون من الصراعات الدائمة وأعمال التخريب والعنف.









وتابع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الجيش المصري حقق لمصر الأمن واستطاعوا العبور بنا إلي بر الأمان بعد ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.









وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن الشعب المصري يشعر بالأمل في الغد بسبب توالي نجاحات القيادة السياسية الحالية في عمل مشروعات قومية وتطوير مستمر.







