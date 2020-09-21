AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يواصل التفوق.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:27 م
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إنه في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ أزاح الشعب المصري جماعة الضلال والإرهاب من حكمهم للدولة المصرية.


وأضاف الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أننا نشاهد أمام أعيننا ماذا يحدث في دول الجوار مثل ليبيا وسوريا واليمن يعانون من الصراعات الدائمة وأعمال التخريب والعنف.


وتابع المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الجيش المصري حقق لمصر الأمن واستطاعوا العبور بنا إلي بر الأمان بعد ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.


وأوضح الدكتور فخري الفقي، أن الشعب المصري يشعر بالأمل في الغد بسبب توالي نجاحات القيادة السياسية الحالية في عمل مشروعات قومية وتطوير مستمر.


وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في نجاح كبير خلال تلك الفترة وسوف يواصل هذا النجاح والتفوق خلال المرحلة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فخري الفقى: الإصلاح الاقتصادي زاد بمعدلات النمو مع أزمة كورونا

فخري الفقي: برنامج الإصلاح منح الاقتصاد المصري صلابة ومرونة

فخري الفقي: مصر ضمن 18 دولة حقق اقتصادها نموا إيجابيا.. وتوقعات بارتفاع المعدل إلى 6%.. فيديو

ترشيحاتنا

لن تتوقعها.. أسباب غريبة لـ الطبقة البيضاء على اللسان

ادعاءات الإخوان بحرق استراحة رئاسة الجمهورية بأسوان.. أحمد موسى يكشف

ماذا يحدث عند وضع صفار البيض على الشعر؟

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

يا محمااااا... شاهد كيف سخر المصريون من فشل مظاهرات 20 سبتمبر

طلاب حلايب وشلاتين وأبناء الشهداء أبرزهم .. تعرف على الفئات المعفاة من رسوم الخدمات والأنشطة بالمدارس هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري