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رياضة

"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:36 م
الإسبانى خوان كارلوس
الإسبانى خوان كارلوس جاريدو
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القسم الرياضي
حسم الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مدرب نادي الوداد المغربي السابق موقفه من تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. 


وقال جاريدو في تصريحات خاصة لصدى البلد : " لن أدرب الزمالك في الفترة المقبلة وأناقش بعض العروض المتاحة لي من أجل اختيار الأفضل".


وتابع : " تواصل معي وكلاء فقط وعرضوا عليّ تدريب نادي الزمالك ولم يتواصل معي أحد من مسئولي النادي".


واختتم: "الزمالك ناد كبير لكنه من الصعب تدريب فريق آخر في مصر غير الأهلي وأتمنى لهم التوفيق".


يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب جاريدو من تولي تدريب نادي الزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الفريق مؤخرًا إلى نادي التعاون السعودي.
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