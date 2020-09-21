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طارق شوقي: 2030 موعد تخريج أول دفعة بنظام التعليم الجديد .. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:18 م
طارق شوقى وزير التعليم
طارق شوقى وزير التعليم
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حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تخرج أول دفعة في نظام التعليم الجديد سيكون عام 2030.

وقال وزير التربية والتعليم خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة "المحور": "أول تقييم حقيقي للطلاب فى النظام الجديد بالصفوف الدراسية الأولى سوف يظهر العام المقبل بعد دخول طلاب الصف الرابع الابتدائى في الامتحان الدولى للعام الدراسى المقبل".

ونوه شوقي إلى أن الوزارة تقدمت للمؤسسات الدولية ومنتظرين طلاب الصف الثالث الابتدائى للحصول على عدد معين من الطلاب حتى يدخلوا امتحان دولى في العام المقبل ويخوضوا امتحان تشارك فيه 150 دولة على الأقل وهذا ما سيكشف نتيجة نظام التعليم الجديد.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك تحسنا ملحوظا فى مستوى الطلاب فى النظام الجديد.
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